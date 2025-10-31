Der SSV 80 Gardelegen U19 errang am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 30 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Ohre Spetze.

Gardelegen/MTU. Im Spiel zwischen Gardelegen und Ohre Spetze am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Nick Engel traf für die NSG Ohre Spetze in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Flechtinger mussten nach 31 Spielminuten die Führung wieder abgeben. Maximilian Stefan Pfarre sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

SSV 80 Gardelegen U19 und NSG Ohre Spetze – 1:1 in Minute 42

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG Ohre Spetze steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Pause konnte Anton Fritz Krüger (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. Der SSV 80 Gardelegen U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Majewski, Roitsch, Schubert, Kuthe, Wannagat, Liebelt, M. Linow, Teßmer, Hirschfeld, Peters

NSG Ohre Spetze: Wirth – Meyer, Engel, Scharenberg, Möbbeck, Wehrmeister, Metaj, Bethge, Buthut, Arnold, Pfarre

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30