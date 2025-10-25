Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (0:0) ging die SV Germania 08 Roßlau von Coach Jens Borchers aus dem Spiel mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 62 Besuchern des Elbesportparks geboten. Die Dessauer setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wittenberg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jens Rosenbaum (Halle) eine Gelbe Karte an die Dessauer (49.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es düster aus. Doch dann schoss Lucas Klausnitzer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (75.). Die Dessauer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Constantin Elias Richter der Torschütze (77.).

77. Minute: SV Germania 08 Roßlau mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jeremy-Niklas Berke traf in Minute 80 und Klausnitzer in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Schon fünf Minuten darauf konnte Lukas Ulrich Hanke (Roßlau) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:0 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Die Dessauer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – FC Victoria Wittenberg

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Klausnitzer, Lorenz (81. Möbius), Reichardt, Richter, Franzel (81. Hanke), Seiffert, Berke, Fleischer (60. Krug), Ruge (81. Heit), Michaelis (60. Thauer)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Dorn (86. Müller), Thöner, Kießling, Körnig, Jablonka, Ritter, Arlt (78. Vurmo), Zaddach, Wakrim, Müller (80. Rasche)

Tore: 1:0 Lucas Klausnitzer (75.), 2:0 Constantin Elias Richter (77.), 3:0 Jeremy-Niklas Berke (80.), 4:0 Lucas Klausnitzer (83.), 5:0 Lukas Ulrich Hanke (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Robin Zenthöfer, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 62