Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 41 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Trebitz mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Wappler am Ende der ersten Halbzeit, als Caleb Marcellus Dorn für Wittenberg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb (44.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Lucas Tann den Ball ins Netz (50.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Andreas Thöner traf in Minute 53 und Tann in Minute 58. Spielstand 4:0 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Benjamin Witt den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (86.). Damit war der Erfolg der Wittenberger entschieden. In Spielminute 90 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SG 1919 Trebitz

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Huth, Klanert (70. Ritter), M. Müller, Witt, Kießling, Tann (83. Rasche), Hüller (46. Thöner), Dorn, Henska (76. J. Müller), Arlt

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Poenicke, Födisch, Krott, Oberländer, Bilke, Kirschke, Kühne, Schneider (82. Schütz), Grobmann (69. Gröber), Preuß

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (43.), 2:0 Lucas Tann (50.), 3:0 Andreas Thöner (53.), 4:0 Lucas Tann (58.), 5:0 Benjamin Witt (86.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Andreas Behling; Zuschauer: 41