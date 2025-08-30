Der SV Friedersdorf sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 5:4 (3:2)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Muldestausee/MTU. Am Samstag haben sich der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Jean-Pascal Körner für Coswig traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Besnik Jefkay den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (12.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Coswiger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jean-Pascal Körner schoss und traf in der 13. Minute noch einmal. Die Muldestauseer blieben ihnen auf den Fersen. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Jan-Erik Bergt traf in Spielminute 89. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Jefkay, Rohde (62. Krasnokutskyi), Kowalski (85. Kökel), Mieth, Vereshchaka (73. Fischer), Thiel, Hartmann, Walter, Seiring (79. Al-Suliman), Stolzenhain (68. Mühlbauer)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Seifert, Warnecke, Guroll (56. Müller), Bergt, Ziem (28. Weber), Löwe, Saage, Giese (75. Kanzenbach), Körner (63. Kainz), Ziem

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50