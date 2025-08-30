Der Dessauer SV 97 I hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:4 (2:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:0). Die Partie zwischen dem Dessauer SV 97 I und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Bitterfeld-Wolfen auf und entschieden das Spiel schließlich mit 2:4 (2:0) für sich.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nur fünf Minuten nach Spielstart lenkte Vitalij Zagiev den Ball ins eigene Tor und brachte den Dessauern unerwartet die Führung (5.). Die Dessauer legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Elshan Abaszada der Torschütze.

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 24 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten zwölf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte zwei weitere Male ein (69, 71). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

33 Minuten nach der Pause konnte Zagiev (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 4:2 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Die Dessauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer (64. Markert), Bittner, Von Klöden, Merkel, Malende, Abdulkarim (88. Hulwa), Schlichting (64. Jornitz), Akbari, Abaszada (46. Apel), Eckersberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (88. Paff) – Eberhard, Pötzsch, Riediger, Zagiev, Chebbah, Pabstmann (46. Strobel), Achilles, Kirchhoff (46. Csehil), Schneidewind, Nelles (81. Rohde)

Tore: 1:0 Vitalij Zagiev (5.), 2:0 Elshan Abaszada (31.), 2:1 Arved Nelles (59.), 2:2 Arved Nelles (69.), 2:3 Arved Nelles (71.), 2:4 Vitalij Zagiev (78.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Toni Wollmann; Zuschauer: 72