Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 99 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Stahl Aken freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 99 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Jonah Mißner der Torschütze.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45+2

In der 64. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Fynn Teichmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Akenern noch ein Tor zu verschaffen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Kirchhoff, Nelles, Zagiev (74. Cil), Schneidewind, Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Chebbah (89. Mewes), Pabstmann, Erler, Mißner (63. Strobel), L. Csehil

FC Stahl Aken: Krenzler – Saalmann, Dreßler, Abdul Awali (87. Schulz), Kutscher, Teichmann, Hellmer, Zakhel, Mrachacz, Knauth, Mazurkevych

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99