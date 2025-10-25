Eine deutliche Schlappe erlitt der SV GOLPA an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Elster. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 61 Zuschauern mit 1:6 (0:3).

Gleich nach Spielstart schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz (7.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Niclas Hennig musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es lief nicht gut für den SV GOLPA. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu erweitern (85.).

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – Krause, Schröter, Reichmann, J. Schmidt, Burmeister (77. Neuwirth), L. F. Schmidt, Vetter (61. Reiche), Schönerstedt (61. Rieschick), Micklisch, Götz (70. Werner)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Dietze, Kase (72. Jahn), Schneider, Göbel, Lavrov (51. Zoberbier), Schüler, Engelhardt (72. Schuschke), Schutzsch (72. Witzel), Witzel, Schüler (56. Donath)

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61