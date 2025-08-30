Der SV GOLPA hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 0:3 (0:1).

Möhlau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rene Brückner. Der Trainer von GOLPA musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Jessen beobachten.

Mustafa Alalawi (SV Allemannia 08 Jessen) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Jessener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Michel Nick Wedmann der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Alalawi (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (55.). Mit 3:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Allemannia 08 Jessen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 59 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV GOLPA rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Allemannia 08 Jessen

SV GOLPA: Hennig – L. F. Schmidt, Burmeister (79. Schönerstedt), Krause, Schröter (33. Neuwirth), Kästner (85. Marquardt), Thiecke, Reiche (65. Werner), Micklisch, Neumann (79. Bilau), J. Schmidt

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Wedmann (73. Heinrich), Quinque, Olexy, Winter, Ockler (70. Beetz), Alalawi (77. Askar), Michlick (62. Sachse), Heinze (68. Schüler), Michlick, Weidmann

Tore: 0:1 Mustafa Alalawi (22.), 0:2 Michel Nick Wedmann (49.), 0:3 Mustafa Alalawi (55.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Dario Pötzschke, Lucas Rettig; Zuschauer: 58