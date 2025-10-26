Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

0:0 – SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa trennen sich unentschieden

Muldestausee/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa mit einem torlosen 0:0 (0:0). 65 Fußballfans waren im Sport- u.Freizeitzentrum live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa im Gleichstand – 0:0

Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Friedersdorf: Fleischer – Thiel (38. Rohde), Mühlbauer, Jefkay, Stolzenhain (78. Rickelt), Vereshchaka (82. Kauna), Kökel (77. Krasnokutskyi), Fischer (60. Walter), Janssen, Siverchuk, Seiring

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Hulovych (86. Wittek), Robalo, Kunyk, Tale (67. Paschos), Da Silva Semedo (34. Camara), Shaba, Synovyd, Gentil Da Cunha, Rocktäschel (73. Hänisch), Ersed

; Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christoph Bäck, Mario Bischoff; Zuschauer: 65