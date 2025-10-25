Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer Christian Bilkenroth feierte ein deutliches Ergebnis über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 7:2 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (5:1).

Amon Van Linthout (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Hendrik Kluge den Ball ins Netz (13.).

Die Plötzkauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Dann gelang es den Halberstädtern, dem VfB Germania Halberstadt 2 etwas entgegenzusetzen. Jonas Wenig versenkte den Ball in der 29. Spielminute, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Gefährlich wurde es für die Plötzkauer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 6:2 aus. Döltz versenkte den Ball in der 78. Spielminute zum dritten Mal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Van Linthout den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Sack, Döltz (81. Zimmermann), Van Linthout, Beck, Reiners (61. Von Lachner), Gebbert (67. Mäkel), Bartel, Kluge (61. Miehl), Gruschetzki, Weirauch (61. Hesse)

VfB Germania Halberstadt 2: König – Dannhauer (46. Lippoldt), Platz, Conrad, Wenig (31. Wiedenbein), Eckert, Menge, Allner, Theile, Tunsch (63. Al-Ali), Genschmar

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109