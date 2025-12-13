Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem SV Langenstein am Samstag nicht, als er sich vor 71 Fans mit 2:4 (1:0) gegen den FC Einheit Wernigerode II verabschieden musste.

Halberstadt/MTU. Der SV Langenstein und der FC Einheit Wernigerode II haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:0).

Christoph Pinta (SV Langenstein) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Einheit Wernigerode II steckte einmal Gelb ein (45.). Das Gegentor konnten die Wernigeroder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Franz Vollmer den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Langenstein gegen FC Einheit Wernigerode II – Minute 56

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Kai Kläfker den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (90.+1). Damit war der Sieg der Wernigeroder gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Schulmeyer (64. M. Bellan), Pinta, Rappe, Ferdenus, Eska (83. Holtzheuer), Priese (81. Herrmann), Götting, Hanke, Schulze (64. S. Bellan), Hoeft (64. Eichstaedt)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Leventyüz, Danielack, Böhme, Reitmann, Vollmer (85. Kläfker), Ibrahim (90. Ulrich), Foltis, Kläfker, Beddigs, Bogumil

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71