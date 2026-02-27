In der Länderspielpause ist bei den Weißenfelsern viel in Bewegung. Die Nachfolge auf der Geschäftsführerposition ist geregelt. Welche Verbindung der Neue Nemanja Djurusic zu Cheftrainer Milenko Bogicevic hat.

Syntainics MBC bessert mit erfahrenem Djurisic nach: So soll der Zwei-Meter-Mann aus Montenegro im Abstiegskampf helfen

Der Neue kennt die BBL Bereits

Nemanja Djurusic soll mit seiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt schnell helfen.

Weißenfels. Ruhe beim Syntainics MBC während der Länderspielpause? Mitnichten! Erst präsentierte der Klub in dieser Woche eine Nachfolge-Regelung auf der Geschäftsführerposition (die MZ berichtete), am Freitag dann verkündete Weißenfels auch Neuigkeiten auf dem Parkett: Mit dem 34 Jahre alten Nemanja Djurisic hat der Syntainics MBC einen neuen Mann für den Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga (BBL) verpflichtet. Das Motto: Erfahrung pur für den Klassenerhalt!