Langenstein/MTU. Die Langensteiner haben am Sonntag dem Rivalen aus Quedlinburger ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Langenstein noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Daniel Holtzheuer erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Götting, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu festigen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Holtzheuer (62. Götting), Hanke (75. Liebing), Krumnow, Neutzner, Ferdenus, Pinta (80. Schulmeyer), Rappe (62. Hoeft), Bellan (46. Gifhorn), Priese, Schulze

Quedlinburger SV: Demchenko – Deiters, Beti, Lindow (32. Gabriel), Brunner (90. Meves), Filippov, Hamann (79. Rink), Stertz (75. Bode), Spannaus, Apel, Pflug (67. Möller)

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64