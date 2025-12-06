Dem SV Darlingerode/Drübeck glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die VfB Germania Halberstadt 2 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 geboten. Die Ilsenburger waren den Gästen aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Franz Lüderitz für Darlingerode/Drübeck traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Ilsenburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Hendryk Stretzel der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

SV Darlingerode/Drübeck baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 62

Nur zwei Spielminuten später konnte Lüderitz (Darlingerode/Drübeck) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Mit 3:0 gingen die Ilsenburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel (75. Wachsmuth), Lüderitz, Kühne, Keil (83. Gallert), Niehoff, Festerling, Boje (80. Mahrholz), Braitmaier, Trute, Stretzel

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Lippoldt (56. Qaderi), Allner, Wenig, Conrad, Tunsch, Wiedenbein, Stender (59. Bergmann), Theile (68. Menge), Simon

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50