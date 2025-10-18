Ergebnis 7. Spieltag Quedlinburger SV unterliegt FC Einheit Wernigerode II knapp mit 0:1
Eine Niederlage für den Quedlinburger SV besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).
Quedlinburg/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und FC Einheit Wernigerode II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2.
In Minute 14 brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Quedlinburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 7
Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.
Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II
Quedlinburger SV: Köhne – Spannaus (68. Lindow), Brunner, Struckmeyer, Hamann, Meves (46. Apel), Möller, Hahn, Pflug, Stertz (59. Arbeiter), Beti (59. Bode)
FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Böhme, Peszt, Kläfker, Blecker, Vollmer, Foltis, Niehoff (46. Schmidt), Kodatis, Clemens (46. Beddigs), Reitmann (81. Leventyüz)
Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50