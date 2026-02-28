Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem Quedlinburger SV am Samstag nicht, als er sich vor 55 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen die Germania Wernigerode geschlagen geben musste.

Quedlinburg/MTU. Das Match zwischen Quedlinburger und Wernigerode ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Sebastian Seil für Wernigerode traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Quedlinburger SV liegt 0:2 im Rückstand – Minute 66

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Justin Sölle (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – Pflug, Hamann, Steller, Möller (75. Spannaus), D. Arbeiter, Pathak, Stertz (79. Beti), R. S. Arbeiter, Deiters (62. Rink), Rosplesch (62. Bode)

Germania Wernigerode: Kubanek – Seil, Hahne, Wypior (86. Kugenbuch), Mock, Seil, Deunert, Seil, Hahne, Müller (84. Stechhahn), Thiel (46. Sölle)

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55