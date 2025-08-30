Dem Quedlinburger SV gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 65 Zuschauer waren live dabei.

Quedlinburg/MTU. Die 65 Besucher des GutsMuths-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer schlugen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Johannes Bode für Quedlinburger traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Quedlinburger SV baut Vorsprung auf 2:0 aus – 86. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Henning Hamann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (86.). Damit war der Sieg der Quedlinburgerer entschieden. Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Pflug, Lindow (59. Hahn), Hamann, Deiters, Brunner, Spannaus (36. Beti), Rieneckert (38. Apel), Filippov, Struckmeyer (39. Arbeiter), Bode

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Keil, Trute (86. Boje), Niehoff, Keck (85. Bressel), Rogacki, Kühne, Lüderitz (76. Weidner), Stretzel (61. Wachsmuth), Festerling

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65