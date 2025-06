Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Mario Fehnle und sein Team Quedlinburger SV gegen den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Die 72 Besucher des GutsMuths-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer schlugen die Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun mit 5:0 (2:0) deutlich.

Dustin Arbeiter (Quedlinburger SV) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Quedlinburgerer legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Arbeiter der Torschütze (12.).

12. Minute: Quedlinburger SV in Führung dank zwei Treffern von Dustin Arbeiter – 2:0

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mario Fehnle im gegnerischen Tor. Wayne Odhiambo Beti traf in Minute 56 und Till Brunner in Minute 74. Spielstand 4:0 für den Quedlinburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 29

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Brunner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (81.). Damit war der Triumph der Quedlinburgerer entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

Quedlinburger SV: Bachor – Arbeiter (52. Beti), Hamann, Struckmeyer (78. Henneberg), Brunner (87. Soyka), Rieneckert, Spannaus, Pflug, Deiters, Stertz (59. Kläfker), Möller

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – Karasch (46. Pflug), Anhalt, Minkus (85. Neumann), Michael, Witte, Frost (56. Köhler), Hartmann, Schmidt, Barbe, Beck (67. Frost)

Tore: 1:0 Dustin Arbeiter (5.), 2:0 Dustin Arbeiter (12.), 3:0 Wayne Odhiambo Beti (56.), 4:0 Till Brunner (74.), 5:0 Till Brunner (81.); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Klaus Stock, Stefan Mattauch; Zuschauer: 72