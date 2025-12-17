Eine Niederlage für die VfB Germania Halberstadt 2 besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Halberstadt/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Halberstädter Hausherren am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Langenstein verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Langenstein bereit: Nur fünf Minuten nach Spielbeginn lenkte Luke Ferdenus den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Halberstädtern unerwartet die Führung (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein (9.). Die Langensteiner waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor durch Niklas Hanke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

28. Minute VfB Germania Halberstadt 2 gleichauf mit SV Langenstein – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Daniel Holtzheuer für Christoph Pinta und Sebastian Bellan für Julian Schulze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SV Langenstein musste zweimal Gelb hinnehmen. Die VfB Germania Halberstadt 2 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Denis Becker.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Daniel Holtzheuer, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Langensteiner Team den Sieg zu verschaffen (80.). Die Halberstädter sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Langenstein

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wenig (84. Lippoldt), Genschmar, Tunsch, Wiedenbein, Allner, Platz, Stender, Theile, Conrad, Simon

SV Langenstein: Eitz – Priese, Krumnow, Ferdenus, Pinta (74. Holtzheuer), Rappe (79. Eska), Gifhorn, Schulze (74. Bellan), Neutzner, Hoeft, Hanke

Tore: 1:0 Luke Ferdenus (5.), 1:1 Niklas Hanke (28.), 1:2 Daniel Holtzheuer (80.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Jan Strzelecki, Michael Wollheim; Zuschauer: 103