Ilsenburg/MTU. 5:1 (2:0) in Ilsenburg: Ganze fünf Bälle hat das Team von Jörg Treziak, der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II, am Samstag im Tor der Gegner aus Quedlinburger untergebracht.

Marcel Reuss (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Theo Palka den Ball ins Netz (45+1.).

46. Minute: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Quedlinburger SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Palka konnte in Minute 65 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den Quedlinburger SV. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Quedlinburgerer zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Theo Palka traf für Ilsenburg in Minute 77. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 30

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Marinus Hartmut Udo Hotopp (Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 gingen die Ilsenburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Quedlinburger SV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Reuss, Berndt, Jürgens (58. Watanabe), Jungermann, Urban (46. Kolbe), Palka (78. Zeidler), Sielaff (82. Gülzow), Bräunel (70. Hotopp), Donner, Bollmann

Quedlinburger SV: Bachor – Arbeiter, Brunner, Rieneckert (66. Lindow), Pflug, Stertz (79. Zander), Henneberg (46. Möller), Hahn, Deiters (46. Beti), Kläfker (50. Mata Sanabria), Spannaus

Tore: 1:0 Marcel Reuss (34.), 2:0 Theo Palka (45.+1), 3:0 Theo Palka (65.), 3:1 Wayne Odhiambo Beti (74.), 4:1 Theo Palka (77.), 5:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (87.); Schiedsrichter: Markus Mende (Elbingerode); Assistenten: Sven Förster, Jan Schwikowski; Zuschauer: 100