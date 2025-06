Hettstedt/MTU. Die 35 Beobachter im Sportpark Hölzchen haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Hettstedt ein ernüchterndes 0:8 (0:5) einstecken musste.

Sebastian Specht traf für den Oscherslebener SC in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Mykola Rus (25.) erzielt wurde.

FC Hettstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 25

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Gödecke traf in Minute 35, Benjamin Welz in Minute 42, Rus in Minute 44, Specht in Minute 55 und Martin Gödecke in Minute 61. Spielstand 7:0 für den Oscherslebener SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 27

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es Rus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:8 auszubauen (72.). Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – Oscherslebener SC

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, M. Krey, Alkabib (78. Uhlig), T. L. Krey, Lettau, Wienholz, Vollmann, Döring, Hohmuth (46. Stein), Prokhorenko

Oscherslebener SC: Lenhard – Specht, Doerge, Müller (87. Hfidle), Kittel, Gödecke, Rus, Wiedecke (87. Apel), Welz (76. Dolle), Niebuhr, Künne (76. Zabel)

Tore: 0:1 Sebastian Specht (17.), 0:2 Mykola Rus (25.), 0:3 Martin Gödecke (35.), 0:4 Benjamin Welz (42.), 0:5 Mykola Rus (44.), 0:6 Sebastian Specht (55.), 0:7 Martin Gödecke (61.), 0:8 Mykola Rus (72.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Daniel Kleist, Axel Koch; Zuschauer: 35