Der FC Einheit Wernigerode II hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt mit 1:3 (1:1).

FC Einheit Wernigerode II verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SC Germ.1993 Kroppenstedt

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Martin Jung. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Kroppenstedt beobachten.

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Malik Ibrahim den Ball ins Netz (34.).

34. Minute FC Einheit Wernigerode II auf Augenhöhe mit SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1

Unentschieden. Kroppenstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Felix Helbig, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (84.). In Spielminute 90 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kodatis (46. Blecker), Niehoff (57. Vollmer), Ibrahim, Radomski, Schmidt, Herbst (77. Riemann), Foltis, Kuhnhold, Peszt, Müller

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Böttger, Scheunert, Apelt (58. Zeppernick), Conrad (87. Mohr), Peschek, Stein (46. Helbig), Hoffmann (87. Franke), Tobisch, Liehr (64. Bode), Gruhle

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (30.), 1:1 Malik Ibrahim (34.), 1:2 Manuel Hoffmann (47.), 1:3 Felix Helbig (84.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 62