Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Blankenburg durch.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Steven Raeck für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Blankenburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Max Schröder den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel FC Einheit Wernigerode II gegen Blankenburger FV – 62. Minute

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Lukas Radomski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (68.). In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Pillich (87. Kläfker), J. Schmidt, Niehoff (66. Reitmann), Radomski (78. Bogumil), Raeck, Herbst, Clemens, Böhme (60. Beddigs), R. Schmidt, Blecker

Blankenburger FV: Effler – Kupke, Krause, Müller, Schröder, Alhndi (83. Pluskat), Huch (80. Lepetit), Kuhbach, König (64. Schnabel), Alhndi, Paul (87. Schinke)

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63