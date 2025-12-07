Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 63 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Blankenburg durch.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Steven Raeck für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Max Schröder der Torschütze (62.).

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Bereits eine Minute später konnte Lukas Radomski (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:1 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Herbst, Blecker, Radomski (78. Bogumil), R. Schmidt, Pillich (87. Kläfker), Raeck, J. Schmidt, Böhme (60. Beddigs), Clemens, Niehoff (66. Reitmann)

Blankenburger FV: Effler – Müller, Huch (80. Lepetit), Alhndi (83. Pluskat), Krause, König (64. Schnabel), Alhndi, Kupke, Schröder, Paul (87. Schinke), Kuhbach

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63