Eine Niederlage für die VfB Germania Halberstadt 2 besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Halberstadt/MTU. Die Partie zwischen der VfB Germania Halberstadt 2 und dem SV Langenstein hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Langenstein auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Langenstein bereit: Nur fünf Minuten nach Spielbeginn lenkte Luke Ferdenus den Ball ins eigene Tor und brachte den Halberstädtern unerwartet die Führung (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein (9.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Niklas Hanke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Germania Halberstadt 2 gegen SV Langenstein – Minute 28

In der zweiten Halbzeit versuchten durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprangen Daniel Holtzheuer für Christoph Pinta und Sebastian Bellan für Julian Schulze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SV Langenstein musste zweimal Gelb hinnehmen. Die VfB Germania Halberstadt 2 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Denis Becker.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Daniel Holtzheuer (Langenstein) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Langensteiner Mannschaft erzielen (80.). Die VfB Germania Halberstadt 2 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Langenstein

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Stender, Simon, Wiedenbein, Conrad, Theile, Platz, Wenig (84. Lippoldt), Allner, Tunsch

SV Langenstein: Eitz – Priese, Pinta (74. Holtzheuer), Krumnow, Ferdenus, Gifhorn, Neutzner, Rappe (79. Eska), Schulze (74. Bellan), Hanke, Hoeft

Tore: 1:0 Luke Ferdenus (5.), 1:1 Niklas Hanke (28.), 1:2 Daniel Holtzheuer (80.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Jan Strzelecki, Michael Wollheim; Zuschauer: 103