Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer David Hildebrandt feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 192 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer setzten sich deutlich mit 4:0 (0:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Constantin Döltz (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Mario Hesse (61.) erzielt wurde.

SV Plötzkau 1921 liegt in Minute 61 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Pascal Fechtner, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Plötzkau 1921 hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge, Gebbert (65. Fechtner), Döltz (78. Böber), Christmann (78. Zimmermann), Sack, Bartel (56. Hoppe), Mäkel (78. Popp), Van Linthout, Gruschetzki, Hesse

SV Einheit Bernburg: Käding – Schaaf, Apel, Pundzin (46. Schwarz), Kuhn (79. Krug), Krug, Haiduk, Krüger, Walcer (46. Kupka), Homri (62. Kohl), Ehrich (75. Zavatta)

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192