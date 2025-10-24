Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 130 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 130 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und sieben Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (52.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male handeln. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lukas Radomski (64.) erzielt wurde.

FC Einheit Wernigerode II mit 2:0 vorne – Minute 64

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wernigeroder haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Böhme, Blecker, Vollmer (65. Foltis), Kläfker (60. Kodatis), Peszt (80. Niehoff), Beddigs (85. Clemens), J. Schmidt, R. Schmidt, Müller, Radomski (88. Bogumil)

1. FSV Nienburg: Held – Brauer, Finze, Schmilorz, Dauch (42. Dobrin), Schmidt, Hensel, Kümmel, Baer (60. Knop), Ebeling, Kober

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130