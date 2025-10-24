Die SG Rot-Weiß Thalheim hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Eintracht Emseloh mit 3:5 (1:3).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die SG Rot-Weiß Thalheim und der SV Eintracht Emseloh haben sich am Freitag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:5 (1:3).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (11.). Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Philipp Stache für Emseloh traf und in Spielminute 12 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Alexander Kuras den Ball ins Netz.

29. Minute SG Rot-Weiß Thalheim und SV Eintracht Emseloh im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Emseloher legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Dominik Polívka versenkte den Ball in Spielminute 34, gefolgt von Serhii Molochko, Bohdan Bozhok und Jihad Tarek Aljindo (39., 60., 71.). Thalheim legte nochmal vor. Queba Sonco traf in Minute 85. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte die SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Luca Finn Prielipp (Thalheim) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Eintracht Emseloh

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – May (81. Sambu Cabral), Ndour, Zawada, Schmökel, Kuras, Sonco, Seniura (67. Wróblewski), Bakkush, Prielipp, Schinkel

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stamm, Aljindo, Senft (81. Schüt), Mukhoid (59. Bozhok), Schmidt (77. Vrba), Shevtsov, Polívka, Stache (83. Citaku), Molochko (46. Aljindo), Heimur

Tore: 0:1 Philipp Stache (12.), 1:1 Max Alexander Kuras (29.), 1:2 Dominik Polívka (34.), 1:3 Serhii Molochko (39.), 1:4 Bohdan Bozhok (60.), 1:5 Jihad Tarek Aljindo (71.), 2:5 Queba Sonco (85.), 3:5 Luca Finn Prielipp (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 168