Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 130 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wernigerode/MTU. Am Freitag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Bielstein eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Wernigeroder gewannen souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Nienburg.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb (56.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Lukas Radomski (64.) erzielt wurde.

Minute 64: FC Einheit Wernigerode II führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – J. Schmidt, Blecker, Müller, Kläfker (60. Kodatis), Vollmer (65. Foltis), Peszt (80. Niehoff), Böhme, Beddigs (85. Clemens), R. Schmidt, Radomski (88. Bogumil)

1. FSV Nienburg: Held – Ebeling, Hensel, Schmilorz, Baer (60. Knop), Schmidt, Kümmel, Brauer, Kober, Finze, Dauch (42. Dobrin)

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130