Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 99 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Stahl Aken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 99 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Arved Nelles für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Jonah Mißner der Torschütze.

47. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II baut Führung auf 2:0 aus

In der 64. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Stahl Aken steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Fynn Teichmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Aken erlangte (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Mißner (63. Strobel), Kirchhoff, Pabstmann, Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Nelles, Zagiev (74. Cil), Schneidewind, Erler, L. Csehil, Chebbah (89. Mewes)

FC Stahl Aken: Krenzler – Zakhel, Mazurkevych, Dreßler, Abdul Awali (87. Schulz), Hellmer, Teichmann, Saalmann, Kutscher, Knauth, Mrachacz

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99