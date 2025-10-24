Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Freitag war die SG Rot-Weiß Thalheim gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde 3:5 (1:3) besiegt.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die SG Rot-Weiß Thalheim und der SV Eintracht Emseloh haben sich am Freitag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:5 (1:3).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (11.). Das Spiel war bereits gut im Gange, als Philipp Stache für Emseloh traf und in Minute 12 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Alexander Kuras den Ball ins Netz.

1:1. Die Emseloher revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Dominik Polívka traf in der 34. Minute, gefolgt von Serhii Molochko, Bohdan Bozhok und Jihad Tarek Aljindo (39., 60., 71.). Dann schafften es die Bitterfeld-Wolfener, der SG Rot-Weiß Thalheim etwas entgegenzusetzen. Queba Sonco traf in der 85. Spielminute. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Am Ende der Partie sollte es der SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Luca Finn Prielipp den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Bitterfeld-Wolfener aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Eintracht Emseloh

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Seniura (67. Wróblewski), Ndour, Kuras, Zawada, Schinkel, May (81. Sambu Cabral), Sonco, Prielipp, Schmökel, Bakkush

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stamm, Schmidt (77. Vrba), Molochko (46. Aljindo), Shevtsov, Heimur, Polívka, Aljindo, Senft (81. Schüt), Mukhoid (59. Bozhok), Stache (83. Citaku)

Tore: 0:1 Philipp Stache (12.), 1:1 Max Alexander Kuras (29.), 1:2 Dominik Polívka (34.), 1:3 Serhii Molochko (39.), 1:4 Bohdan Bozhok (60.), 1:5 Jihad Tarek Aljindo (71.), 2:5 Queba Sonco (85.), 3:5 Luca Finn Prielipp (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 168