Fußball-Landesklasse 5: An diesem Freitag hat der FC Hettstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Oleksandr Bobeliuk der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Tom Christian Seidemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (75.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, Kosko, T. L. Krey, Kemnitz (61. Bendzko), Wienholz, Hoffmann, J. P. Lettau, Prokhorenko (46. Mussin), Svitiukha, Uhlig (83. T. Lettau)

MSV Eisleben: Isensee – Teske, Müller (67. Roos), Aßmann, Bobeliuk (76. Rische), Twardy, Dimespyra, Beese (55. Behncke), Shtyrbu (55. Seidemann), Eckstein, Blankenburg (67. Zeugner)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210