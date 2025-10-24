Der FC Einheit Wernigerode II erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 130 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Wernigerode/MTU. Am Freitag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Bielstein ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Wernigeroder gewannen souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Nienburg.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und sieben Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (52.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb (56.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Lukas Radomski (64.) erzielt wurde.

Minute 64: FC Einheit Wernigerode II führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Blecker, Böhme, Radomski (88. Bogumil), Müller, J. Schmidt, Peszt (80. Niehoff), Kläfker (60. Kodatis), Vollmer (65. Foltis), R. Schmidt, Beddigs (85. Clemens)

1. FSV Nienburg: Held – Schmilorz, Finze, Brauer, Ebeling, Schmidt, Dauch (42. Dobrin), Kober, Baer (60. Knop), Kümmel, Hensel

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130