Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag haben sich die SG Rot-Weiß Thalheim und der SV Eintracht Emseloh ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:3).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (11.). Philipp Stache (SV Eintracht Emseloh) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Doch die Bitterfeld-Wolfener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Max Alexander Kuras erzielt.

1:1. Der SV Eintracht Emseloh konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Dominik Polívka traf in der 34. Minute, gefolgt von Serhii Molochko, Bohdan Bozhok und Jihad Tarek Aljindo (39., 60., 71.). Dann gelang es den Bitterfeld-Wolfenern, der SG Rot-Weiß Thalheim etwas entgegenzusetzen. Queba Sonco traf in Minute 85. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Am Ende des Duells sollte es der SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Luca Finn Prielipp den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Bitterfeld-Wolfener aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Eintracht Emseloh

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, Schinkel, Seniura (67. Wróblewski), Ndour, Prielipp, Sonco, Bakkush, May (81. Sambu Cabral), Kuras, Zawada

SV Eintracht Emseloh: Franke – Shevtsov, Stache (83. Citaku), Senft (81. Schüt), Stamm, Schmidt (77. Vrba), Heimur, Molochko (46. Aljindo), Polívka, Aljindo, Mukhoid (59. Bozhok)

Tore: 0:1 Philipp Stache (12.), 1:1 Max Alexander Kuras (29.), 1:2 Dominik Polívka (34.), 1:3 Serhii Molochko (39.), 1:4 Bohdan Bozhok (60.), 1:5 Jihad Tarek Aljindo (71.), 2:5 Queba Sonco (85.), 3:5 Luca Finn Prielipp (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 168