Die Festnahmen von Chauncey Billups und Terry Rozier haben die NBA erschüttert. Am Tag danach äußert sich der Boss selbst erstmals öffentlich - und wendet sich an die Fans.

New York - NBA-Boss Adam Silver hat sich erstmals seit den spektakulären Festnahmen von Portlands Trainer Chauncey Billups und Miamis Profi Terry Rozier durch das FBI öffentlich geäußert. „Ich war zutiefst verstört in meiner ersten Reaktion“, berichtete Silver während der TV-Übertragung der Partie Boston Celtics gegen die New York Knicks (95:105) auf Amazon Prime. „Es gibt nichts Wichtigeres für die Liga und ihre Fans als die Integrität des Wettbewerbs. Ich hatte Magenschmerzen. Es war sehr verstörend.“

Im Rahmen einer großangelegten FBI-Untersuchung zu verbotenen Sportwetten und illegalem Glücksspiel war Billups, der Trainer des NBA-Clubs Portland Trail Blazers, festgenommen worden. Auch Basketball-Profi Terry Rozier von den Miami Heat zählte zu den mehr als 30 Festgenommenen. Rozier und Billups sind inzwischen auf Kaution auf freiem Fuß. Ihre Anwälte haben die Vorwürfe gegen ihre Mandanten zurückgewiesen. „Ich entschuldige mich bei unseren Fans, dass wir mit dieser Situation zu tun haben“, sagte Silver.

Rozier stand vor zwei Jahren bereits unter Verdacht

Rozier stand 2023 bereits unter dem Verdacht, durch sein Verhalten Wettabsprachen unterstützt zu haben. Die Liga untersuchte die Vorwürfe damals und fand keine Anhaltspunkte, um den Basketballer zu sanktionieren. „Wir haben einfach nichts gefunden. Terry hat damals kooperiert. Er hat sein Telefon hergegeben. Er hat sich interviewen lassen. Und wir sind schließlich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht ausreichend Beweismaterial gab, trotz des abnormalen Verhaltens, um mit den Ermittlungen fortzufahren“, sagte Silver.

„Er ist noch immer nicht verurteilt, so viel muss man aus Fairness gegenüber Terry sagen“, sagte Silver. „Aber es sieht offensichtlich nicht gut aus. Er ist freigestellt. Man muss hier abwägen zwischen dem Schutz der Rechte von Menschen und den Ermittlungen.“