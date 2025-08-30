Der Quedlinburger SV erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 65 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Quedlinburg/MTU. Die 65 Besucher des GutsMuths-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer schlugen das Team aus Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Johannes Bode das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

86. Minute: Quedlinburger SV führt mit zwei Toren

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Henning Hamann den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (86.). Damit war der Triumph der Quedlinburgerer entschieden. Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Spannaus (36. Beti), Lindow (59. Hahn), Struckmeyer (39. Arbeiter), Filippov, Hamann, Brunner, Rieneckert (38. Apel), Pflug, Deiters, Bode

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Keck (85. Bressel), Keil, Festerling, Niehoff, Lüderitz (76. Weidner), Kühne, Trute (86. Boje), Stretzel (61. Wachsmuth), Rogacki

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65