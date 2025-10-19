Der 1. FSV Nienburg erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 101 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Plötzkau 1921.

Nienburg/MTU. Die 101 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger besiegten die Gäste aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Eddie Kümmel (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 80 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

1. FSV Nienburg in Minute 82 2:0 in Führung

In den letzten Minuten versuchten die Nienburger durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Dusan Dobrin kam rein für Tim Ebeling. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Dusan Dobrin den Ball über die Torlinie bugsierte (82.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Nienburger aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Schmilorz, Kümmel, Dauch (76. Kober), Neumeister, Lehmann, Ebeling (81. Dobrin), Hensel, Finze, Baer (62. Schmidt)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Bartel, Böber (75. Fischer), Hesse, Döltz, Mäkel, Gruschetzki, Gebbert (76. Goldbach), Van Linthout, Fechtner, Beck

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101