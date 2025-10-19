Dem 1. FSV Nienburg gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Plötzkau 1921 mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 101 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Nienburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 101 Besuchern der Exte Arena am Steinbruch geboten. Die Nienburger waren den Gästen aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Ronny Schütze, als Eddie Kümmel für Nienburg traf und in Spielminute 80 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

1. FSV Nienburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 82. Minute

In den letzten Minuten versuchten die Nienburger durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Dusan Dobrin kam rein für Tim Ebeling. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Dusan Dobrin den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (82.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Nienburger aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Dauch (76. Kober), Finze, Schmilorz, Baer (62. Schmidt), Neumeister, Ebeling (81. Dobrin), Hensel, Lehmann, Zenker, Kümmel

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hesse, Gruschetzki, Fechtner, Beck, Döltz, Mäkel, Bartel, Van Linthout, Böber (75. Fischer), Gebbert (76. Goldbach)

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101