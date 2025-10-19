Kantersieg für den SV 51 Langenapel: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal II einfahren. Vor 106 Zuschauern gewann das Team 7:0 (6:0).

Salzwedel/MTU. 7:0 (6:0) in Langenapel: Ganze sieben Bälle hat das Team von Sascha Göpfert, der SV 51 Langenapel, am Sonntag im Tor der Gegner aus Stendal untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). Jan-Hendrik Bromann (SV 51 Langenapel) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Salzwedeler legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Bromann der Torschütze (28.).

Jan-Hendrik Bromann kickt SV 51 Langenapel in 2:0-Führung – 28. Minute

Der Siegeszug der Salzwedeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sascha Göpfert im gegnerischen Tor. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Kamga Kamno, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:0 zu festigen (48.). Der SV 51 Langenapel sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Schulz, Meyer, Roloff (62. Hahn), Peters, Bromann (68. Atah), Kamga Kamno (74. Schwerin), Afanasew, Stolz, Beneke (74. Pokorny), Vierke (62. Glaetzer)

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Handge, Mohamed, Friedebold, Merso Rasho, Dimonenko, Schreiber, Bordizhenko, Kovalov, Korbani, Handge

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106