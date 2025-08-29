Der TSV Niederndodeleben errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den BSV 79 Magdeburg.

TSV Niederndodeleben sichert sich knappen Sieg gegen BSV 79 Magdeburg mit 1:0

Hohe Börde/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 105 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Niederndodeleben live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Ahlemann, Frank (84. Schädel), Müller (46. Gottschalk), Lüddeckens, Ferl, Biermanski, Dreiling (75. K. Husnik), K. Husnik (67. Mai), Schott, Nötzold (77. Jebsen)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Nsangou, Klinzmann, Bansemer (75. Kasper), Gröschner, Horn, Glage, Ngou, Krüger (74. Bansemer), Hartwig, Wolde

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105