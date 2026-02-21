Die SV Union Heyrothsberge errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (63.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (74.).

SV Union Heyrothsberge in Minute 74 2:0 in Führung

Es lief nicht gut für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (84.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Gropius, Fritz, Vogel (64. Schulze), Kloska (86. Thorand), Vasükov (70. Marth), Wöhler, Voelckel, Taube (81. Vorhölter), Marks (86. Hrachowitz), Schlüter

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Oeding, Schulz, Kutz, Rasche, Niemann, Wegelin, Koopmann (80. Aldinar), Simon, Klawunn, Alali Alhamad

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43