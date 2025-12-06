Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV Seilerwiesen Magdeburg ein 5:4 (3:2)-Triumph über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (3:2).

Schon kurz nach Spielstart schoss Vincent Kühn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde ein weiteres Tor durch Daniel Stridde erzielt.

SV Seilerwiesen Magdeburg liegt in Minute 22 2:0 vorn

Dann verbuchten die Magdeburger noch einen Erfolg. Christian-Gabriel Gropius traf in Minute 28. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Nicola Maximilian Braunert traf in der 42. Minute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Gropius traf in Spielminute 62 zum zweiten Mal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel traf in Minute 78. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Daniel Zoll, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Lausch, Klimm (65. Tamaan), Rittmeister, Grzenda, Kühn, Stridde, Skorsetz, Zoll, Theele (76. Lücke)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz, Richter, Günther, Boese, Kietzmann (73. Pflug), Stüber (82. Brösel), Braunert, Hamel, Schäfer, Hertel

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25