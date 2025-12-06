Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem Eilslebener SV machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Ole Stolte (Eilslebener SV) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Spilgies den Ball ins Netz (12.).

1:1 im Duell zwischen Roter Stern Sudenburg und Eilslebener SV – Minute 12

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sacher den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (70.). Damit war der Sieg der Eilslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pakebusch, Böttcher (75. Janik), Moushfiq (60. Henkel), Graupner, Wildenhof, Hennings, Abraham (75. Weber), Riedel (60. Gläser), Spilgies (60. Zen Al Abeden), Schimmelpfennig

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs, Reber, Hasse (85. Weber), Haus, Hampel (75. Roloff), Sacher, Falk (62. Stotmeister), Badeleben (62. Badeleben), Sengewald, Stolte (60. Gerhardt)

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60