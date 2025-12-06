Für den Gastgeber 1. FC Lok Stendal endete das Duell mit dem SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem 1. FC Lok Stendal und dem SV Arminia Magdeburg mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Johannes Lagemann (1.FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Minute 63 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Arminia Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

In Minute 63 fiel der finale Treffer der Partie. 18 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Scharfe, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Handge, Ziekau (90. Sawaneh), Korbani, Schulze (67. Amiti), Lauck, Braunschweig (74. Koshyk), Vinzelberg, Wolff, Lagemann, Völzke (87. Loock)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Plexnies (56. Barth), Kranz, Scharfe, Schoendube, Hättasch, Gerlach (79. Reka), Sperling (56. Stackfleth), Jakob, Hering (37. Diener), May

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25