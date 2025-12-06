Signifikant unterlegen zeigte sich der MSC Preussen in der Partie gegen den Osterweddinger SV letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Alexander Daul. Der Trainer von Preussen musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Osterwedding beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Tom Robin Koch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Osterweddinger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (26.).

MSC Preussen liegt 0:2 zurück – Minute 26

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Koch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (83.). Damit war der Erfolg der Osterweddinger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Jibril, Preuss, Jahjah, Kompaniiets, Dervishaj, Kulinich, Norenko (67. Volkmer), Farho (72. Kidw), El Zayat (53. Tischer), Rezai

Osterweddinger SV: Steinwerth – Loof (79. Reuter), Embach, Koch (84. Suchanek), Nölle (82. Dziobek), Barkowski, Gebhardt (67. Magel), Falkenberg, Klaus, Schulze, Nakoinz (84. Frimel)

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27