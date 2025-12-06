Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Nach 17 Minuten schoss Stefan Fischer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war Patrick Oeding der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 39: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 2:0 Vorsprung

13 Minuten nach der Pause konnte Jannes Krüger (Altenweddingen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (58.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schulz, Alali Alhamad, Reuper (90. Ladewig), Iyamu (30. Wegelin), Fischer, Hildebrandt, Kutz (90. Koopmann), Rasche, Oeding, Klawunn (75. Rohde)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Selent (46. Mootz), Schwarz, Wendland (85. Thielecke), Winkelmann, Dethlefsen, Schlieter (90. Deike), Krüger, Harnau, Richter, Zywotek (46. Rein)

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72