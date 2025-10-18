Ergebnis 8. Spieltag SV Groß Santersleben I siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen Roter Stern Sudenburg
Der SV Groß Santersleben I errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 51 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.
Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten das Team aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.
In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.
Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Groß Santersleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 8
85. Minute: SV Groß Santersleben I baut Führung auf 2:0 aus
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Steven Hahn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (85.). Damit war der Erfolg der Santersleber gesichert. Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange, C. Madaus, Fateh, Qorbani, Otto (70. Habibi), Kitanoski, Al Houri (53. Eftindjioski), Hahn, Tafere, Adjioski
Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Graupner, Hennings, Böttcher (46. Janik), Wildenhof, Riedel, Telge (68. Pfitzner), Spilgies (79. Moushfiq), Unger
Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51