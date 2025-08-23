Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Magdeburger SV Börde mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 3:1 (1:1) souverän.

Yohanes Tafere (SV Groß Santersleben I) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Patrick Kreutzer erzielt.

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Al Houri den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Sieg der Santersleber entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Santersleber sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – C. Madaus, Hahn (80. Delleh), Qorbani, C. Madaus, Banas (70. Al Houri), Ilijoski, Tafere (90. Fateh), Adjioski (90. Abou Laban), Otto, Lange (90. Hoffmann)

Magdeburger SV Börde: König – Wesemeier (78. Gallert), Horstkötter, Kreutzer, Rebone (66. Johne), Wolff, Brussig, Boeke, Rhode, Blümel (46. Beyer), Schüßler (46. Müller)

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51