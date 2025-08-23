Der SV Groß Santersleben I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 51 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Yohanes Tafere das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Kreutzer den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Groß Santersleben I gegen Magdeburger SV Börde – Minute 45

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Al Houri (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Groß Santersleben I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange (90. Hoffmann), Banas (70. Al Houri), Tafere (90. Fateh), Hahn (80. Delleh), C. Madaus, Adjioski (90. Abou Laban), Otto, C. Madaus, Ilijoski, Qorbani

Magdeburger SV Börde: König – Schüßler (46. Müller), Kreutzer, Blümel (46. Beyer), Brussig, Boeke, Wolff, Horstkötter, Rebone (66. Johne), Wesemeier (78. Gallert), Rhode

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51