Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Groß Santersleben I vor 51 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Yohanes Tafere das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Kreutzer den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Groß Santersleben I gegen Magdeburger SV Börde – 45. Minute

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In der 90. Minute gelang es Al Houri, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.). In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Santersleber sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, C. Madaus, Adjioski (90. Abou Laban), Tafere (90. Fateh), Qorbani, Hahn (80. Delleh), Otto, C. Madaus, Lange (90. Hoffmann), Banas (70. Al Houri)

Magdeburger SV Börde: König – Wolff, Wesemeier (78. Gallert), Blümel (46. Beyer), Brussig, Boeke, Schüßler (46. Müller), Horstkötter, Rhode, Rebone (66. Johne), Kreutzer

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51